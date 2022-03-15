Türkiye Gazetesi

Çorum’un Güveçli köyünde namaz kılmak için camiye giren bir genç ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Namazını kıldıktan sonra camide kullandığı elektrikli ısıtıcı için panoya, "Namaz kılarken ısıtıcı açtım" notu yazıp yanına 10 TL para bıraktı. Akşam namazı için camiye gelen din görevlisi Yasin Şeker notu ve parayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

DUYGULANDIRAN HAREKET

Camideki güvenlik kameralarından olay anına ait görüntüleri izleyen Şeker, "14 Mart 2022 tarihinde ikindi namazını kıldık ve namazdan sonra eve geçtim. Akşam namazına geldiğimde bu videodaki kardeşimizin ısıtıcıyı kullanıp tahtaya not yazıp ve bir miktar parayı camimize bırakıp gittiğine şahit oldum. Güzel kardeşimizin bu yapmış olduğu davranış gerçekten beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Rabbim böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın" ifadelerine yer verdi.

İLAN PANOSUNA NOT YAZARAK PARA BIRAKTI

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı görüntülerde gencin namaz sırasında elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdığı görülüyor. Namazın ardından genç, camideki ilan panosuna yazı yazarak cüzdanından çıkarttığı parayı yanına bırakıyor.,

Çorum'da test yaptıran 2 kişiden biri pozitif Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, kentte günlük test yaptıran 2500 kişiden 1200'ünün sonucunun pozitif çıktığını söyleyerek, "Yani şikayeti olan her iki kişiden biri pozitif demek. Ona göre dikkatli davranmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.