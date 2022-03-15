Türkiye Gazetesi

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde olay meydana geldi. Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6’ncı katından aşağı düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis, olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Lüks otelde dehşet! Gurbetçi kadın 7. kattan düştü İstanbul Ortaköy'deki lüks bir otelde kalan bir çocuk annesi Ebru C, 7. kattan düşerek öldü. Polis, olay esnasında odada bulunan kadının kocası Özgür A'yı gözaltına aldı.