Türkiye Gazetesi

Şehirlerde bulunan başı boş ve sahipli köpeklerin neden olduğu yaralanmalara bir yenisi daha eklendi.

TASMASIZ SAHİPLİ KÖPEKLER SALDIRDI

Sivas’ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelen olayda sahipli olduğu öğrenilen bir köpek 12 yaşındaki U.K’ya saldırdı.

U.K. köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması ile yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi süren çocuğun hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.

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