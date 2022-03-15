Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Alanya ilçesinde Okurcalar Mahallesi’nde akşam saatlerinde olay meydana geliyor. Traktörün sürücüsü Hasan Hüseyin İnce, tarımsal sulamada kullanılan ve üzerinde beton bulunan kuyunun üzerinden geçerken bir anda betonun kırılması sonucu traktör ile birlikte kuyunun içerisinde düştü.

12 METRE KUYUDAN KENDİ ÇIKTI

12 metre derinliği olan kuyunun içerisinden sürücü kendi imkanları ile çıktı.

Daha sonra ise itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, önce kuyudaki suyu boşalttı. Daha sonra traktör halata bağlanarak vinçle yukarı çıkarıldı.

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