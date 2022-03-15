Türkiye Gazetesi

Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1931 Sokak’ta oturan Ramazan Erbil (64) ile Emine Erbil (61) çifti kahvaltı yaptıkları esnada üzerlerine asma tavan çöktü.

Asma tavanın altında kalan çift için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ASMA TAVANIN ALTINDA KALDILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince asma tavanın altından çıkarılan çift olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan Erbil çifti sağlık durumlarının iyi olması nedeniyle hastaneye gitmek istemedi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından olay yerinden ayrıldı

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