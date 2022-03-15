Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bağlı Ahmethacılar köyünde de sabah saatlerinde olay meydana geldi. Boş arazide kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla başından vurulan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekiplerince Davut Adıgüzel'e ait olduğu belirlenen ceset, inceleme sonrası Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen Davut Adıgüzel'in yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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