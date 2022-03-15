Türkiye Gazetesi

Bolvadin ilçesindek gece geç saatlerde bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri i eski bir mezarlıkta hareketlilik olduğunu fark etti. Mezarlığın içerisine giren mahalle ve çarşı bekçileri birkaç kişinin kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark edince şahısların peşine düştüler. Kısa bir kovalamaca sonrası şahıslardan M.G. olay yerinde, M.Ş., isimli bir şahıs ise mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı. Ardından bölgede inceleme yapan mahalle ve çarşı bekçileri mezarlıkta iki mezarın ortasındaki ağacın altının define amacı ile kazma ve küreklerle kazıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürürken, şüpheliler, ifadelerinde yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Bunun üzerine olaya karıştıkları tespit edilen H.B. ile M.A.D., isimli şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayda gözaltına alınan şahıslardan birinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü’nde Jeodezi Bilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. M. G. olduğu ortaya çıktı.

“KAZDIĞIMIZ YERİ KAPATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDIK”

Olayın ardından hakkında görevli olduğu üniversite tarafından idari soruşturma açılan Güllü, emniyetteki ifadesinde, şahısların kendisine kazılan yerde ‘eşkıya parası’ olduğunu söylediği ve kendisine cep telefonunda gösterilen konumu belirlemek için yardım istediklerini bu yüzden onlarla birlikte gittiğini söylediği öne sürüldü. Güllü’nün ayrıca ifadesinde, olaya karıştığı için pişman olduğunu ve kazdıkları yerde bir şey bulamadıklarını, kapatmaya çalışırken de yakalandıklarını ifade etti.

Kaleyi gezen kadın 6 metre yükseklikten definecilerin üzerine düştü Niğde Kalesi'ni gezen bir kadın, altı metre derinlikteki çukura düştü. Kalenin altında tünel kazan iki kişinin üzerine düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Definecilerin yeni hedefi: Türkiye’de tek örneği Sivas’ta Sivas’ta Yavuz Sultan Selim’in tahtının kurulduğu yer olarak bilinen Pılır Höyüğü Türkiye’de göl evleri türündeki yerleşim tarzının tek örneği olarak biliniyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı ve sit alanına çevrilen bölge definecilerin izinsiz kazıları sonucu delik deşik hale geldi.