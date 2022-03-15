Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde meydana gelen olayda 2 yaşındaki çocuğun üzerine televizyon düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ağır. Danışment Mahallesi Ayhan Songar Caddesi üzerinde bir ikamette meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 2 yaşındaki H.A.’nın üzerine televizyon düştü. Küçük çocuk ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan H.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



3 aylık bebeğin üzerine televizyon düştü Kayseri'de ana kucağının içinde bulunan 3 aylık Efsa'nın üzerine televizyon düştü. Küçük Efsa, ana kucağı sayesinde ölümden döndü.



Bebeğin üzerine televizyon düştü Karaman'da üzerine televizyon düşen 2 aylık bebek, hayatını kaybetti.