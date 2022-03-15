Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesi İzmir yolunda bulunan bir benzinlik istasyonuna cuma gecesi gelen bir otomobil sürücüsü, pompa görevlisi Barış Gençtan'a depoyu doldurmasını söyledi.

Görevli, plakanın ön camda olduğunu görünce aracın yeni olduğunu düşündü ve kendisine denileni yaptı. Dolum işlemi tamamlandıktan sonra sürücü, 820 TL olan borcu ödemeden gaza basıp kaçtı. Gençtan bir süre otomobilin peşinden koştu ancak yetişemedi. İstasyon çalışanları, plakayı sorgulatınca sahte olduğunu öğrendi. Bunun üzerine durum, polise bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, istasyondaki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak sürücü ve yanındaki arkadaşlarını tespi etti. Zanlı A.U. (20), H.S. (19) ve H.T. (23) kısa sürede yakalandı. Üç genç, Emniyet'e götürüldü.

İndirimler peş peşe geldi! 15 Mart benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları Rusya ve Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları ve barış sinyalleri brent petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Brent petrol şuan 110 dolar seviyelerinde hareket ederken benzin ve motorinde indirimler peş peşe geldi. 15 Mart itibarıyla fiyatlarda düşüş yapıldığı firmaların internet sitesinde görüldü. Gelen indirimlerle “İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü? Akaryakıta indirim geldi mi? 1 litre benzinin fiyatı ne kadar oldu?” soruları sorulmaya başlandı. İşte 15 Mart 2022 güncel ve mazot ve benzin fiyatları…

Motorine beklenen indirim geldi! EPGİS gizlice duyurdu: Benzine indirim geldi mi? Rusya ile Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları brent petrolün çekilmesine neden oldu. Özellikle Ukrayna halkının ülkelerini terk etmesi ve iki ülke arasında anlaşma sinyalleri ile brent petrol 100 dolara kadar çekildi. Brent petroldeki bu düşüşle piyasalarda indirim beklentisi oluşmuştu. İndirim beklentilerine cevap geldi. . Buna göre 15 Mart itibarıyla motorin fiyatı için 2,38 TL indirim yapıldı. Daha önce indirim ve zam kararlarını sosyal medya hesabından bildiren EPGİS bu kez açıklama yapmadı.

Son dakika: Benzin ve motorine indirim geliyor Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 16 Mart 2022’den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor.