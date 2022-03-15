Türkiye Gazetesi

Antalya'da 3 gencin ihbarı üzerine gizemli kazıya başlayan ekipler ölü bir köpek yavrusu buldu. Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yol kenarında ateş yakmak için çalı toplayan 3 genç, üzerinde "Zalim" yazılı mermerin bulunduğu mezar görünümlü yeri fark etti.

Durumun şüpheli olduğunu düşünen gençler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, etrafı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ekipler ön incelemenin ardından mezarın açılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi.

Belediye ekipleri tarafından kazma ve kürekle açılan mezarda, poşet içerisinde ölü köpek yavrusu bulundu. Polisin yaptığı incelemenin ardından mezar toprakla kapatıldı.



Evinin deposunda gizemli bir sandık buldu! İçinden çıkanlar ise korkutucu Galler’de yaşayan bir kişi, evinin depo kısmını izolasyon ederken kilitli bir sandık buldu. Sandığın üzerinde ise "Açmayın sakın” notu vardı. Nota rağmen sandığı açan adam, bir anahtar buldu. Birçok kişi ise sandığın ve anahtarın gizemli olduğunu iddia etti.



Keşfedilen gizemli çukurun sırrı çözülemedi! İçinden çıkanlar korkutuyor Sibirya’nın Yamal Yarımadası’nda ortaya çıkan gizemli çukurlar bölge halkını endişelendirmeye devam ediyor. Bilim adamları tarafından yapılan incelemelerde henüz neyden kaynaklığı oluştuğu çözülemeyen devasa çukur, gizemini sır gibi saklamaya devam ediyor. İçine dolan sularla krater gölüne dönen ve onlarca metre derinliğinde olan çukurlar, dünyayı da alarma geçirmiş durumda. Uzmanların tahminine göre bu çukurların içinden çıkanların felakete sebep olabileceği belirtiliyor.