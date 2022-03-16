Malatya’daki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Feci olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi’nde yaşandı. Mualla Ali Karaoğlan (52) ile A.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, Mualla Ali Karaoğlan göğüsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Karaoğlan hastaneye kaldırılırken zanlı ise olaydan sonra kayıplara karıştı.
Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı ise emniyet tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Mahkemeden çıkıp silahlı ve bıçaklı kavgaya tutuştular: 4 yaralı, 10 gözaltı Diyarbakır'da davalık olan iki aile, mahkemeden sonra çıkışta silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Olay sonrası 4 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı, yaralılar var Kahramanmaraş'ta iki aile arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Malatya'da yaşanan olayda alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada 1 kişi canından oldu.
Malatya’daki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Feci olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi’nde yaşandı. Mualla Ali Karaoğlan (52) ile A.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, Mualla Ali Karaoğlan göğüsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Karaoğlan hastaneye kaldırılırken zanlı ise olaydan sonra kayıplara karıştı.
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