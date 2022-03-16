Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’daki tır parklarından tanker vasıtasıyla kaçak akaryakıt getirerek piyasaya süren E.K. ve S.B. isimli şahısları yakaladı. Yapılan istihbarat çalışması ve fiziki takip sonunda tır parklarından kaçak akaryakıt taşıyan tankerlerin Kartal’da bir gemi söküm sahasına sık sık giriş yaptığını tespit etti. Araştırmalarını bu bölgeye yoğunlaştıran ekipler kaçak akaryakıtların küçük teknelere aktarıldığını, gemi söküm sahasına gelen teknelerden de tankerlere yüklenerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

55 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri; gemilerde depoladıkları kaçak akaryakıtı, pompa ve borular vasıtasıyla tanker ve plastik tanklara yükleyen E.K. ve S.B.’yi suçüstü yakaladı. Gemi söküm sahasında yapılan aramalarda; 30 bin litre kaçak motorin ile 25 bin litre fuel-oil olmak üzere toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

İndirimler peş peşe geldi! 15 Mart benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları Rusya ve Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları ve barış sinyalleri brent petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Brent petrol şuan 110 dolar seviyelerinde hareket ederken benzin ve motorinde indirimler peş peşe geldi. 15 Mart itibarıyla fiyatlarda düşüş yapıldığı firmaların internet sitesinde görüldü. Gelen indirimlerle “İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü? Akaryakıta indirim geldi mi? 1 litre benzinin fiyatı ne kadar oldu?” soruları sorulmaya başlandı. İşte 15 Mart 2022 güncel ve mazot ve benzin fiyatları…