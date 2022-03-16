Türkiye Gazetesi

Uşak, Sivaslı ilçesi Atatürk Mahallesi Hatipler Sokakta olay meydana geldi. İlçe meydanına gelen Mustafa K. (45), aralarında husumet olduğu öğrenilen İrfan Ö. (44) ile karşılaştı. Tartışmaya başlayan iki kişiden Mustafa K., aracında bulunan av tüfeğini alarak aracına binmek üzere olan İrfan Ö’ye ateş etti.

Saçmaların sağ kalçasına isabet ettiği İrfan Ö., kanlar içinde yere yığıldı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı İrfan Ö.’u ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. İrfan Ö’un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi. Şüpheli Mustafa K’nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Köyde dehşet! Akli dengesi yerinde olmayan komşusu başından vurdu Çorum Hankozlusu köyünde korkunç bir cinayet işlendi. Akli dengesi yerinde olmayan şahıs, komşusunu tüfekle öldürdü.

Feci olay! Silahını temizlerken kızı ve yeğenini vurdu Manisa'da iddiaya göre silahını temizleyen bir şahıs yanlışlıkla kızı ve yeğenini vurdu.