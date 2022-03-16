Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’nın topraklarına yönelik saldırılarında 21. güne girilirken aralıksız devam eden çatışmalar arasında sivillerin bölgeden tahliyesi de devam ediyor. Bugüne kadar 3 milyon kişi ülkeden ayrılırken sıcak bölgede kalan vatandaşlara ise Kızılay ve AFAD koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil yardım TIR'ı gönderildi. Bölgeye ulaşan TIR, savaş mağdurları siviller için sıcak yemek dağıtımına başladı. Türkiye’nin yardımı karşısında duygulanan Ukraynalı vatandaşlar büyük bir vefa örneği göstererek Türk bayraklarına sarıldı. Duygu dolu anlarda ise gözyaşları sel oldu

“NE BÜYÜK ÜLKENİN İNSANLARIYIZ”

Videoyu çeken Faik Akyüz de gözyaşlarını tutamadı. Hem canlı yayın yapan, hem de bölgedeki gelişmeleri aktaran Akyüz, "Gururumdan ağlıyorum. Var mı burada Türk’ten başka yardım gönderen. Hiç kimse yok. Bir tek Türkler var. Hastanemiz var. Gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük ülkesinin yardımları bunlar. Başka hiç bir ülkenin yardımı yok. Şu an insanlara para için yardım yapılmaz. Türk bayrağından başka bayrak yok burada, sallanmıyor. İnsanların yüzü gülüyor. Ne büyük ülkenin insanlarıyız" dedi. Bölgeden gelen görüntüde, Türkiye’den gönderilen mobil yardım TIR'larından yemek alan Ukraynalı vatandaşların yüzündeki tebessüm görülüyor.

Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Ruslar Odessa'yı bombaladı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 21. güne girdi. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını duyurdu.