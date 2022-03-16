Türkiye Gazetesi

İETT otobüsünde hem yolcuların hem de görenlerin yüreğini ağza getiren bir olay yaşandı. Kağıthane'de gerçekleşen olayda bir saldırgan sabah saatlerinde yolcuların bulunduğu ve seyir halinde olan bir İETT otobüsüne silahla saldırı düzenledi.

5 KURŞUN İSABET ETTİ

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda otobüse 5 kurşun isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerinden olayı gerçekleştiren failin Ö.G. adlı bir kişi olduğunu belirledi.

Kağıthane'de bir saldırgan seyir halindeki İETT otobüsüne silahla saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüse 5 kurşun isabet etti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırganın, olay yerine gelerek bir süre beklediği ve gelen otobüse ateş ettiği belirlendi. Açılan ateş sonucu otobüsün ön camına 5 kurşun isabet ettiği kaydedilirken, saldırganın olay yerinden yine aracıyla uzaklaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için operasyonlarını derinleştiren emniyet ekipleri, faili dün yakalayarak gözaltına aldı.

ALACAK-VERECEK MESELESİ

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ile otobüs sürücüsü Nejat Y. arasında alacak verecek meselesi olduğu ve zanlının saldırıyı bu yüzünden gerçekleştirdiği öğrenildi. Yakalanan Ö.G. isimli şüpheli şahıs hakkında "Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 SKM" suçlarından adli işlem yapıldı. Öte yandan saldırganın olaydan sonra aracıyla kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de yolda kalan İETT otobüsü böyle hareket ettirildi Ümraniye’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT aracı yolcuların gayretiyle hareket ettirilebildi. Yolcular otobüsün içinde zıplayarak aracı hareket ettirdi o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Önce beton mikserine ardından İETT otobüsüne çarptı Zeytinburnu’nda ehliyeti olmayan 18 yaşından küçük sürücü, önce beton mikserine ardından İETT otobüsüne çarptı. 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan şahsın annesi, olay yerine gelerek feryat etti.

Maltepe’de İETT otobüsü yolcu bekleyen minibüse çarptı: Yaralılar var Maltepe’de direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü durakta bekleyen yolcu minibüsüne çaptı. Kazada 5 yolcu yaralandı.