Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Sipahioğlu Apartmanında olay yaşandı. Ailesinin 24 saattir haber alamadığı 73 yaşındaki Mücahit Yazıcı'nın evine gelen ekipler kapıyı açan olmayınca yaşlı adamın sağlık durumundan şüphelendi. Kapının çilingirle açılmasının ardından yerde hareketsiz vaziyette yatan Yazıcı'nın ilk muayenesinde hayatını kaybettiği belirlendi.
KALP VE AKCİĞER HASTASIYMIŞ
Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yazıcı için öğlen namazını müteakiben Hz. Ali Camii'nde cenaze programı düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Yazıcı'nın cenazesi defnedilmek üzere Rize'ye gönderildi.
Yaşlı adamın evinde yalnız yaşadığı kalp ve akciğer hastası olduğu öğrenildi.
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