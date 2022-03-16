Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ta otellerde kullanılan ve yurt dışından ithal edilen lime limonu tezgahlarda yerini aldı. Tanesi 4 TL’den satılan lime limona oteller yoğun ilgi gösteriyor.



Öte yandan yaz ayının gelmesiyle canlanan oteller, kokteyl yapmak için manavlardan kasa kasa lime limon alıyor. Esnaf Hüseyin Akgöz, “Lime limon yurt dışından ithal edilen bir ürün. Genellikle lüks otellerde kullanılıyor. İlgi var. Genellikle bilen kişiler gelip alıyor. Değişik bir limondur, içerisi yeşil oluyor. Normal limona göre tadı da biraz değişik oluyor. Fiyatı 4 TL”dedi.

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