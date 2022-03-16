Erzincan'daki 2.3 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 17.06’da merkez üssü Erzincan’ın İliç ilçesi Çöpler mevkiinde 2.3 büyüklüğünde yerin 6.1 kilometre derinliğinde bi.r deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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Erzincan'da korkutan deprem
16.03.2022 - 19:31 | Son Güncelleme: 16.03.2022 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Erzincan’ın İliç ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 2.3 olarak ölçüldü.
Erzincan'daki 2.3 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 17.06’da merkez üssü Erzincan’ın İliç ilçesi Çöpler mevkiinde 2.3 büyüklüğünde yerin 6.1 kilometre derinliğinde bi.r deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Etiketler : deprem,erzincan,haberler,
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