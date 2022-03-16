Erzincan'daki 2.3 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 17.06’da merkez üssü Erzincan’ın İliç ilçesi Çöpler mevkiinde 2.3 büyüklüğünde yerin 6.1 kilometre derinliğinde bi.r deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Edirne'de korkutan deprem Edirne'de korkutan deprem AFAD, Edirne’de 2.5 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu.

Muğla Bodrum'da 3,9 büyüklüğünde deprem Muğla Bodrum'da 3,9 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.