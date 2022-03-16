Türkiye Gazetesi

Sabah saatleri itibariyle Tekirdağ'ın farklı bölgelerinde muhteşem manzaralar oluştu. Sabahın ilk ışıklarında gökyüzünün büründüğü renkler görenleri mest etti. Gökyüzü kırmızı, turuncu ve ardından sarı ağırlıklı renkleri büründü. Ardından ise kızıla boyandı. Bu manzarayla karşılaşan vatandaşlar, cep telefonlarına sarıldı; bu görsel şölen sosyal medyada paylaşmak için adeta yarışa girildi.

TUSAŞ'dan heyecanlandıran paylaşım: Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımları devam ediyor. Özellikle görev aldıkları birçok bölgede başarılı sonuçlar elde eden SİHA ve İHA’lar meyvelerini vermeye başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ise Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan ve gelecek sene hangardan çıkacak Milli Muharip Uçak’ının animasyonunu yayınladı.

Bilim adamları gökyüzünde yeni bir ışın türü keşfetti Avustralya'da bilim adamları, gökyüzünde 20 dakika aralıkla yanıp sönen yeni bir ışın türü keşfettiklerini duyurdu.

Gökyüzünde oluşan ışık şöleni görenleri mest etti: Duyan koştu İsveç’in başkenti Stockholm’de nadir gözüken ‘Kuzey Işıkları’ olarak adlandırılan doğa olayı gerçekleşti. O anlar kamerayla kaydedilirken, eşsiz doğa olayı görenleri mest etti.