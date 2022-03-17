Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 17 Mart 2022 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Mart ayının başından bu yana soğuk hava dalgası altında olan Türkiye, yeniden kar yağışının etkisini hissedecek. Yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinde havaların tekrar soğuması ile birlikte sağanak ve kar yağışı hakim olacak. İstanbul'da başlayan sağanak, akşam saatlerinde kara dönecek.

İSTANBUL'A ÖNCE SAĞANAK, SONRA KAR

Meteoroloji'nin yayınladığı tahmin raporlarına göre bugün İç Anadolu ve Doğu Karadeniz taraflarında kar yağışı, Marmara, Akdeniz, Ege ve Batı Karadeniz'de ise sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların düşmeye başlaması ile İstanbul'da bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yoğunluğunu artıracak.

Cuma günü Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu taraflarında hava açık ve sağanak yağışlı, diğer bölgelerde ise kar yağışlı olacak. İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkisini hissettiren kar yağışı, sıcaklıkların sıfır dereceye düşmesi ile tekrar görülecek.

Yurt genelini yeniden etkisi altına alan yağış, Pazartesi gününe kadar özellikle Marmara, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olacak. İstanbul'un yüksek kesimlerinde beyaz bir örtü bırakması beklenen kar yağışının, geçen haftaki yağışlar kadar etkili olması beklenmiyor.

17 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

17 MART 2022 HAVA DURUMU

Bugün Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, batı ve iç kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

17 Mart - 22 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Çok bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 5

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 9

Meteoroloji gün gün açıkladı! İstanbul ve çok sayıda ile kar uyarısı Meteorolojinin yayınladığı haftalık haritaya göre Cuma gününden itibaren İstanbul'da kar yağışı tekrar etkili olmaya başlayacak. Kar yağışının 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Kar yağışı ülkenin büyük bir bölümünde etkili olacak.