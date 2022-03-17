Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri öğrenci servisi minibüsünün seyir halindeyken yaptığı ani manevraları görünce durumdan şüphelendi.

SERVİS ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik ekipleri öğrenci servisinin şoförünü durdurarak alkol testi uyguladı. 49 yaşındaki sürücü Ekrem K.’nın 2.38 promil alkollü olduğunu tespit eden ekipler, şoke oldu. O anları görüntüleyen basın mensuplarının kameralarını gören sürücü, yüzünü gizlemeye çalışıp, kameralardan uzaklaştı. Olayı gören Vatandaşlar, sürücüye tepki gösterdi.

ÖĞRENCİLER EVLERİNE BIRAKILDI

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araçtaki özel kuran kursunda eğitim gören 18 öğrenci ise başka bir sürücü ile evlerine bırakıldı.

Bursa merkezli 6 ilde dev uyuşturucu operasyonu Bursa merkezli 6 ilde belirlenen adreslere şafak vakti yapılan operasyonlarda 79 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Türkiye'de ilk kez operasyon anında uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 500 bin TL, 12 ev, 12 araç, 3 tarla tarlaya da el konuldu. Zanlılardan 23'ü tutuklanırken, 56'sının emniyetteki işlemleri sürüyor.