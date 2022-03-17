Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen dolandırıcılık operasyonunda adaletten kaçan firari zanlıların izi takip edildi. Soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan, haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelilerin adresleri tespit edildi.

107 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için dün İstanbul geneli 32 ilçede, bu sabah tüm ilçeleri kapsayan geniş çaplı operasyon başlatıldı. Dolandırıcılara büyük darbe vurulan eş zamanlı baskınlarda 107 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların 40’ının dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 107 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar ile ilgili başlatılan işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Emniyet, Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kurdu Emniyetten dolandırıcılıkla mücadele için büyük adım. Emniyet, dolandırıcılık suçunun önlenmesi için Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kurduğunu açıkladı.