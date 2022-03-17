Türkiye Gazetesi

Daha önce açılan köy yolları, yoğun kar yağışı nedeni ile tekrar kapandı. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bazı bölgelerde Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kolları sıvayarak çalışma başlattı. Karla mücadele eden ekipler, yolları açmak için seferberlik ilan etti.

KAR KALINLIĞI 5 METREYİ AŞTI

Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmaların gece saatlerinde de devam ettiğini belirten yetkililer, aşırı kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevki'indeki 7 grup köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kar kalınlığının 5 metreyi aştığını kaydeden yetkililer, köy yolunda çalışmaların çift vardiya devam ettiğini, en kısa zamanda köy yolunu ulaşıma açacaklarını ifade etti.

Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı: Evler ve araçlar kayboldu Doğu bölgesinin kar yağışından en çok etkilendiği illerden biri olan Bitlis'te yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı 9 metreye yaklaşırken evler ve araçlar karda kayboldu.

Yoğun kar kaza getirdi, yolcu otobüsü devrildi Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak devrilen yolcu otobüsünde 4 kişi yaralandı.

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, evler kara gömüldü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle tek evlerin çoğu kara gömüldü.