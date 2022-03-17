Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Cuma gününden itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları beklendiği aktarılan açıklamada, “Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji uyarısına göre, yağışların yarın sabah 05.00'te başlaması beklenen yağışlar pazar günü 12.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Meteoroloji'nin yaptığı uyaırda ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Meteoroloji gün verdi: Kar yağışı tekrar geliyor (17 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yurt genelinde bugün etkisini hissettirecek olan sağanak, havaların soğuması ile yerini kar yağışına bırakacak. İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışının Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.