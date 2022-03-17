Türkiye Gazetesi

Ayakkabı hırsızları ve yardım kasası çalanları görüntüleyen camilerdeki güvenlik kameraları bu sefer 2 kahramanı görüntüledi. Bursa’nın İznik ilçesinde UNESCO tarafından geçici miras listesine alınan Tarihi Ayasofya Camii’nin 2 adet elektrik faturası vatandaşlar tarafından ödendi. Camiye gelen iki hayırsever vatandaşın ayakkabılığın üzerinde duran biri 1700 TL diğeri ise 800 TL olan iki adet elektrik faturasını kimseye belli etmeden yanlarına aldığı görüntülendi.

ELEKTRİK FATURALARINI ÖDEDİLER

Elektrik faturalarının nasıl ve kim tarafından ödendiğini araştıran cami imamı Mahmut Şahin, caminin güvenlik kameralarını incelediğinde hayırsever 2 kişinin faturaları aldığını fark etti. İzlediği görüntüler karşısında duygulanan cami imamı Mahmut Şahin şunları söyledi: “Bizim elektrik faturaları ayakkabılık üzerine konuyor. Elektrik faturalarının yerinde olmadığını gördük ve nereye gittiğini merak ettik. Bu kadar büyük bir meblağ olmasına rağmen bu kahramanlarımız mevzu bahis din, bayrak ve ezan olduğu zaman millet olarak maddi ve manevi neler yapabileceğimizi bize gösterdiler. Mevlam sayılarını çoğaltsın. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu yöntem faturayı %50 düşürüyor! 20 TL'ye satılıyor, uzun süre kullanılıyor "Su faturasını nasıl düşürebilirim?", "Su tasarrufu nasıl yapılır?" bu sorular, herkesin aklında... Eskişehirli bir tesisatçı su tasarrufunun püf noktasını açıkladı. 20 ila 30 TL'ye satılan bir aparat, faturanızı yarı yarıya düşürecek.