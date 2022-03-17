Türkiye Gazetesi

Yarından itibaren İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18-19 Mart tarihlerinde uçuş kısıtlamasına gidildi. Bu kapsamda seferler, 18 Mart'ta yüzde 10 oranında, 19 Mart'ta ise yüzde 20 oranında kısıtlanarak gerçekleştirilecek.

Alınan kararın ardından konuya ilişkin Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05. 00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Meteoroloji gün verdi: Kar yağışı tekrar geliyor (17 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yurt genelinde bugün etkisini hissettirecek olan sağanak, havaların soğuması ile yerini kar yağışına bırakacak. İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışının Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

İmamoğlu açıkladı: Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle uyarılar peş peşe gelirken İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlara açıklamada bulundu. İmamoğlu dün en soğuk geceyi yaşadık diyerek; 'Güneşe aldanmayın, öğleden sonra çok yoğun yağacak' dedi. İmamoğlu, eklenen yoğun kar yağışının kuzeyden İstanbul'a girdiğini ve gece yarısına kadar devam edeceğini söyledi.