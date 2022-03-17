Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince zehir tacirlerine yönelik büyük operasyon başlatıldı. Bu kapsamda önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı. Ekipler, 2 bin 219 sentetik uyuşturucu hap, 7 bin dolu makaron, 236 gram uyuşturucu madde, 19 litre etil alkol, 4 litre sahte içki, 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Bursa merkezli 6 ilde dev uyuşturucu operasyonu Bursa merkezli 6 ilde belirlenen adreslere şafak vakti yapılan operasyonlarda 79 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Türkiye'de ilk kez operasyon anında uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 500 bin TL, 12 ev, 12 araç, 3 tarla tarlaya da el konuldu. Zanlılardan 23'ü tutuklanırken, 56'sının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun'da zehir tacirlerine operasyon, 27 kişi yakalandı
Samsun'da jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 19 adrese düzenlenen büyük operasyonda 27 kişi yakalandı. Aramalarda, uyuşturucu madde, silah ve sahte içki ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince zehir tacirlerine yönelik büyük operasyon başlatıldı. Bu kapsamda önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı. Ekipler, 2 bin 219 sentetik uyuşturucu hap, 7 bin dolu makaron, 236 gram uyuşturucu madde, 19 litre etil alkol, 4 litre sahte içki, 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
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