Türkiye Gazetesi

Konya'da silah zoruyla otomobil gasp eden bir kişi kaçarken kaza yapınca araçtan inip, çarptığı aracı bıçak zoruyla içerisindeki çocukla birlikte kaçırdı. Olayın ardından çok sayıda ekibin peşine düştüğü zanlı yalanarak tutuklandı. Olay, dün 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde bir otelin önünde meydana geldi. Silahlı bir kişi otelden çıkan Selçuk Ç.'nin yanına gelerek 35 AUG 653 plakalı otomobilini gasp etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Aracı gasp eden şahıs ise polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı.

İKİNCİ ARABAYI İÇİNDEKİ ÇOCUKLA BİRLİKTE ÇALDI

Şüpheli şahıs kaçarken, Mehmet K. idaresindeki 34 VA 042 plakalı otomobille çarpıştı. Zanlı bu sefer de ilk gasp ettiği aracı bırakıp, çarptığı otomobilin sürücüsüne bıçak göstererek içindeki çocukla birlikte otomobilini gasp etti. Gaspçı, sürücünün komşusunun çocuğu olduğu ve okula bırakmak için yola çıktıkları öğrenilen 5 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte 34 VA 042 plakalı otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli tarafından çalınan otomobili yaşanan kovalamaca sonrasında yakaladı.

BU SEFER DE YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Aracı bırakıp yaya olarak kaçmak isteyen şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheli Mustafa A. (23), polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Araba hırsızı, geri vitese takarak kendisini takip eden otomobili ezdi İngiltere’de filmleri aratmayan bir araba hırsızlığı ve kovalamaca yaşandı.



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