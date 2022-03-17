Türkiye Gazetesi

İstanbullular şu saatlerde ilerlemeyen trafikte kaldı. İş çıkışı mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı. İstanbul'da D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk görülüyor.

D-100 kara yolunda Uzunçayır'dan Maltepe'ye kadar iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor. TEM Otoyolu Ümraniye ve Ataşehir mevkilerinde de trafik yavaş ilerliyor.

Tuzla Tersane Kavsağı, Pendik, Kartal, Maltepe ve Bostancı mevkileri ile TEM Samandıra-Kartal bağlantı yolunda yoğunluk gözleniyor.

Beşiktaş, D-100 Çağlayan kavşağı, Mecidiyeköy mevkileri ile TEM Hasdal'da yoğunluk yaşanıyor.

D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu ve O3 ve Hal yolu gibi bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ'da başlayan trafik yoğunluğu Avcılar'a kadar sürüyor.

Sahilde ise Kennedy Caddesi'nde yoğunluk gözleniyor.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre kentte saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.



Dünyanın en yoğun trafiği olan ülkeler ve iller (İstanbul Trafik Yoğunluğu) | Trafiği iyi olan ülkeler İstanbul trafik yoğunluğunun en çok sorun olduğu günlerde herkesin aklına gelen tek soru var. Diğer ülkelerde de aynı sorun yaşanıyor mu? Son zamanlarda çok dünyanın en yoğun trafiği olan iller hangileri sorusu merak ediliyor. 2017 verilerine göre Türkiye dünyada trafik sıkışıklığının yaşandığı ülkeler arasında 7. sırada yer alıyor. Peki ilk ülke kim? Trafiği iyi olan ülke hangisi? Trafikte ne kadar zaman geçiriyoruz? Dünyanın en yoğun trafiği olan ülkeler hangileri? Tüm sorularınızın cevabı http://www.turkiyegazetesi.com.tr'de...



İstanbul trafik en çok ne zaman sıkıştı? İstanbul'da geçtiğimiz yıl trafik sıkışıklığının en çok olduğu tarih, okulların kapandığı gün oldu.