Türkiye Gazetesi

Ankara Yenimahalle Güzelyaka Mahallesi, Güvercintepe Caddesi üzerinde yeni bir mağaza hizmete girdi. Mağazada açılışa özel indirimler yapıldı. Bunu duyan vatandaşlar, dükkana akın etti. Kepeklerin açılmasıyla birlikte mağaza içerisine bir an önce girmeye çalışan vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı.

Çare polisi çağırmakta bulundu. Bölgeye sevkedilen ekipler, metrelerce uzunluktaki kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı. Yetkililer, ürünlerde yeterince stoklarının bulunduğunu ve indirimin bir hafta süreceğini açıkladı.

Market indirimi izdiham oluşturdu Kocaeli'nin Derince ilçesinde yeni açılan marketin indirim kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar izdihamda oluşturdu, bazıları baygınlık geçirdi.

Yardım dağıtımı izdihama dönüştü, salgın unutuldu Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir hayırseverin Ramazan ayında yardım kolisi dağıtımı izdihama sebep oldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar ise aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Açılışında izdiham çıkan markete kapatma cezası Sivas'ta geçtiğimiz gün açılışında izdiham çıkan markete 4 gün kapatma cezası verildi.