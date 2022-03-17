Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 40 kişilik 2 grup arasında çıkan kavgada kan döküldü. Şahıslar; bıçak, sopalar ve kaldırım taşlarıyla birbirine saldırı. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi’nde 2 farklı ikamette yaşadıkları ve akraba oldukları öğrenilen işçiler arasında sosyal medyada tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğer grubun Ayaz Caddesi üzerindeki yaşadığı ikamete gitti. Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişinin birbirine girdiği kavgada bıçak, kaldırım taşı ve sopalar kullanıldı. Caddenin savaş alanına döndüğü kavganın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda Erhan K., Erkan K., Fesih K. ve Nejmettin K. yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Sağlık ve Acıbadem Hastanesi ambulansları ile hastanelere sevk edildi. Kavgada yaralanan Erhan K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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