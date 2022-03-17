Türkiye Gazetesi

İstanbul’da geçen hafta etkili olan kar, pazartesi itibariyle durdu. Ancak kar yağışı, bu akşam itibariyle megaşehre geri döndü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağış, bazı ilçelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Arnavutköy’ün bazı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Kar kapıda, İstanbul'da uçak seferleri iptal! Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı, THY, beklenen kar yağışı sebebiyle 18-19 Mart'taki İstanbul ve Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı bir çok seferini iptal etti.

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: Cumartesi gününe kadar sürecek Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kar yağışı uyarısında bulundu. Söz konusu yağışların cumartesi günü etkisini kaybedeceği öğrenildi.

Kar yeniden geliyor: İstanbul için uyarılar peş peşe... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. MGM'den yapılan değerlendirmelere göre yarından itibaren aralıklarla kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışının pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.