Türkiye Gazetesi

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimleri ile bazı ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kentin bazı noktaları beyaza büründü. Başakşehir'de yağan kar karın ardından ilçe sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı.

Yolların birçok noktada açık olduğu görüldü.

Parklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: Cumartesi gününe kadar sürecek Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kar yağışı uyarısında bulundu. Söz konusu yağışların cumartesi günü etkisini kaybedeceği öğrenildi.

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İmamoğlu son durumu açıkladı İstanbul'da Perşembe günü başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı dün akşam zirveyi yaşadı. Aybar kar fırtınası ile kent saatler süren yağışlı havanın etkisi altına girdi, birçok yerde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. Peki yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuya dair son dakika açıklaması geldi.