Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye'nin konuştuğu 'Semira Arslan cinayeti'nde yeni gelişmeler yaşanıyor. Çıktıkları televizyon programında 31 Mayıs 2017'de kaybolan ve cansız bedeni 22 Şubat 2019'da amcasının evinin yakınındaki su kuyusunda bulunan kızları 17 yaşındaki Semira Arslan'ın katilini arayan aile, ekipleri harekete geçirdi. Genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

5 KİŞİDEN 3'Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen ölüm ile ilgili alınan ifadeler sonrası Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Genç kızın yabancı uyruklu komşusu Hasan E.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan diğer 4 şüpheliden Selim Ç. çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan, amcası Abdurrezzak A.ve Retip A. ise cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Semira Arslan'ın annesi, kızının ölümünü araştırmak için televizyon programına başvurdu

HALİME A.'YA ADLİ KONTROL ŞARTI

Olayın diğer şüphelisi amcasının eşi Halime A. ise mahkemece 'konutunu terk etmemek şeklinde' adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Pınar Gültekin cinayetinde katilin kardeşine tahliye Muğla Akyaka'da hunharca katledilen Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı, delilleri sakladığı iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Sanık tahliye edildi.