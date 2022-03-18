Türkiye Gazetesi

Mersin'in Mut ilçesinde Doğancı Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, erkek arkadaşı M.Ö. ile bir iş yerinin önünde yemek yiyen Ş.F.E.'yi gören ayrıldığı eski erkek arkadaşı E.A., Ş.F.E. ile yanında bulunan erkek arkadaşı M.Ö.'ye tabancayla ateş etti.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

Tabancadaki bütün mermileri boşaltan E.A. olay yerinden kaçarken olayda yaralanan Ş.F.E ve M.Ö. ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Silifke ve Mersin'e sevk edildiler. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi çekirdeği buldu.

Olaydan sonra kaçan şüpheli E.A. daha sonra polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alacak verecek tartışması teyzeyi canından etti, eşini de yaraladı Çorlu'da bir cinayet daha yaşandı. Aralarında çıkan alacak verecek tartışması sonrası F.Ç., üvey teyzesini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü eşini de aynı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Bursa'da vahşet: Annesini öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getiren 25 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek öldürürken 13 yaşındaki üvey kardeşini ise ağır yaraladı.