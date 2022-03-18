Türkiye Gazetesi

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarılar peş peşe geldi. Yoğun kar yağışının Cuma gününden itibaren İstanbul'u etkisi altına alacağını belirten yetkililer, okulları bugün tatil etmişti. Kar yağışının etkisini ilerleyen saatlerde artıracağını belirten uzmanlar, saat 18.00-24.00 arasında dikkat çekti.

SAAT 18.00-24.00 ARASI DİKKAT!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre 18.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli kar sağanağı beklendiği açıklandı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, dışarıda olanların evlerine dönmesi ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, dışarıdaysak evlerimize dönelim, toplu taşıma araçlarını tercih edelim" uyarısında bulundu.

MOTOSİKLER VE MOTOKURYELERE YASAK

İstanbul'da motosiklet ve motokuryelere saat 17.30'dan itibaren trafik yasağı geldiğini açıklayan Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular; beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar, Bugün 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.