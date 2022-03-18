Türkiye Gazetesi

Son günlerde kuyumcu vurgunlarıyla gündeme gelen İzmir'de bu kez de bir fatura ödeme merkezi vatandaşları mağdur ederek kayıplara karıştı. Bornova'da bulunan bir fatura ödeme merkezinin sahibi, faturaları ödenmiş gösterip ödemedi ve verilen paralarla birlikte dükkanı kapatarak aniden kayboldu ve sırra kadem bastı.

BİR ARAMAYLA ŞOK OLDULAR

Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'ndeki bir iş hanında 5 yılı aşkın süredir fatura ödeme merkezi işleten İlker E., bir süre önce sessiz sedasız dükkanı kapatıp kayıplara karıştı. Faturalarını buraya ödeyen çok sayıda kişi, gelen telefon aramaları ve mesajla son faturalarının ödenmediğini duyunca büyük şok yaşadı. Soluğu fatura ödeme merkezinde alan vatandaşlar, iş yerinin kapalı olduğunu ve kimsenin olmadığını görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İzmir'de fatura merkezi sahibi fatura ödeyen vatandaşları dolandırdı ve aniden ortadan kayboldu. Fatura nedeniyle çok sayıda mağdur var.

'FATURAYI MECBUR TEKRAR ÖDEYECEĞİZ'

Cemil Yavuz adlı vatandaş, Bin 55 lira fatura bedelini buradaki fatura merkezine yatırdı ancak doğalgaz firmasından faturanın ödenmediğine dair telefon aldı ve fatura merkezinin kapalı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Yavuz, "Buraya doğalgaz faturamı yatırmıştım, bugün de firmadan faturamın yatırılmadığına dair telefon geldi. 20 dakika önce aradılar, faturamı yatırmazsam doğalgazın kapatılacağını söylediler. Yatırdığımı söyledim ama yatırıldığı görünmediği için parayı yatırdığım vezneye gitmem gerektiğini bildirdiler. Geldim şimdi ve veznenin kapalı olduğunu gördüm. Bin 55 lira yatırmıştım. Daha önce böyle bir şey başıma gelmedi, şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Polis merkezine giderek şikayetçi olacağım. Bu faturayı da şimdi mecburen bir daha yatıracağız. Yatırmazsak doğalgazın kesileceğini söylediler" dedi.

BİRÇOK VATANDAŞ MAĞDUR OLDUĞUN HABERSİZ OLABİLİR

Öte yandan alınan bilgiye göre faturalarını bu merkeze ödeyen ancak firmalardan faturaların ödenmemiş olmasından dolayı ihtar alan ve dolandırıldığını anlayan 13 vatandaşın, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Dolandırıldıklarından haberi olmayan ve yeni haberdar olan vatandaşların da durumla ilgili şikayetçi olabilecekleri tahmin ediliyor.

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