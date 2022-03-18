Türkiye Gazetesi

Isparta'da bir köyde Ekim ayından tüyler ürperten bir olayda eşinden boşanan kadın eski eşiyle tartıştı. Ardından evdeki tüfekle tartıştığı eşini vurdu ve cesedi evin altında bulunan tandıra götürerek yaktı. Dehşet veren cinayet ise çiftin büyük oğlunun dikkati sayesinde aydınlatıldı.

Isparta'ya bağlı Senirkent'in Akkeçili köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Emel Gür (40) ile boşandıktan sonra dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Ramazan Yılmaz (45) arasında tartışma çıktı. Gür, tartışma sırasında Ramazan Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdü, cesedini de evin altındaki tandırda yaktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Cinayet, bir süre babasından haber alamayan çiftin Antalya’da yaşayan oğlunun köye gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, Yılmaz’ın yanmış cesedini tandırda buldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Emel Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Eski eşini öldürdükten sonra tandırda yakan kadın için ömür boyu hapis cezası istenirken, sanığın 17 yaşındaki oğlu için de delilleri ortadan kaldırmaktan 5 yıl hapis cezası istendi.

6 YAŞINDAKİ OĞLU TANIK OLARAK DİNLENDİ

Tutuklu olarak yargılanan Emel Gür davasında ikinci duruşma bugün Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya çiftin çocukları, yakınları ve avukatları katıldı. Çiftin 6 yaşındaki çocuğu Ö.Y. ise mahkemede tanık olarak dinlendi. Ö.Y., olay günüyle alakalı bir şey hatırlamadığını söyledi.

KADIN İÇİN ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Sanık Emel Gür hakkında mütalaasını veren savcı, Emel Gür'ün kasten adam öldürme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunduğunu belirtti ve sanık için ömür boyu hapis cezası istedi. Sanığın çocuklarından, davada tutuksuz yargılanan 17 yaşındaki Ö.Y.'nin cinayete ortak olmasına ilişkin yeterli delil olmadığını ancak olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olduğunu belirten savcı, Ö.Y. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Ayrıca, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için duruşma 8 Nisan 2022 tarihine ertelendi.

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