Türkiye Gazetesi

Günler öncesinden uyarılar peş peşe gelişti, İstanbul'da kar etkili bir şekilde devam ederken turuncu alarm verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent için yarın "turuncu alarm" verildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını önerdi.



İstanbul’da bugün başlayan kar yağışının hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün 19 Mart cumartesi günü İstanbul için "turuncu alarm" verdiğini belirterek, şunları kaydetti:



