Türkiye Gazetesi

Aydın'da karı kocanın kavgası, hastanede bitti. Evli çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bu esnada sinirlerine hakim olamayarak seyir halindeki araçtan atlayan kadın, ağır yaralandı.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Olay, Aydın-Muğla karayolu üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H. isimli kadının henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken araç içerisindeki eşi ile tartıştı. Tartışma sırasında H.H. kendisini bir anda seyir halindeki araçtan aşağıya attı. Atlamanın etkisi ile yol kenarına savrulan kadın ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Feci ölüm: 3 yaşındaki çocuk, seyir halindeki arabadan atladı Aydın'da otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açarak atladı. Çocuğun atladığını fark edemeyen baba, kızını ezdi.

Eşine kızdı, kendini arabadan attı Tekirdağ'da kocasıyla tartışan kadın kendini arabadan attı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.