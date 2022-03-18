Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nde karlar altındaki çamlık alanda ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu. Olay, Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde bulunun çamlık alanda yaşandı. Vatandaşlar tarafından ağaç üzerinde ipe asılı halde Ergün Kalka’nın cansız bedeni bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme neticesinde Kalka’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli bir durum olup olmadığına dair olay yerinde çalışma yaptı. 48 yaşındaki Ergün Kalka’nın cansız bedeni cenaze nakil aracıyla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Atılan konuma giden liseliler, arkadaşlarının cesedini buldu Karabük’te iki lise öğrencisi, arkadaşlarına ormanlık alandan konum attı. Adrese giden gençler, korkunç bir tabloyla karşılaştı.



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