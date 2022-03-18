Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 60 düzensiz göçmen Ayvalık açıklarında Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenler bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 60 düzensiz göçmeni kurtardı. Cunda Adası'nda yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapılan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.
Yunan sahil güvenliği göçmenleri yine Türk karasularına bıraktı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek isterken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 36 göçmen kurtarıldı.
Ukraynalı göçmene Suriyeliden daha sıcağız Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askerî harekâtta 22 gün geride kalırken EDAR Araştırma, Türk kamuoyunun savaşa yönelik genel bakışı ve ülkemize olan yansımalarını inceledi.
Ülkesini göçmenleri öldürmekle suçlayan askerin cesedi bulundu Ülkesinin sınırda göçmenleri öldürdüğünü iddia eden Polonya askeri Emil Çeçko, yaşadığı evde ölü bulundu.
Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 60 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularına geri itilen 60 göçmen sahil güvenliğimiz tarafından kurtarıldı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 60 düzensiz göçmen Ayvalık açıklarında Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenler bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 60 düzensiz göçmeni kurtardı. Cunda Adası'nda yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapılan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.
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