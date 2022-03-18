Türkiye Gazetesi

İstanbul kara teslim oldu. Uyarılar günler öncesinden gelmişti, kar İstanbul'da etkili bir şekilde yağmaya devam ederken beraberinde bir takım kazaları da getirdi. Esenyurt’ta kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç 2 kişiye çarptı. Yayalara çarptıktan sonra kaymaya devam eden araç çöp konteynırına çarparak durdu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Puz pistine dönen yolda sürücünün kontrolünden çıkan 34 MM 2984 plakalı araç, Hatun Ç. isimli yaşlı bir kadınla birlikte yabancı uyruklu bir kişiye çarparak kaymaya devam etti. Kayması çöp konteynırına çarpması ile son buldu. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Olayda yaralanan kadın ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

"2 KİŞİYİ YARALAYAN ARACIN KIŞ LASTİĞİ YOK"

Kar yağışından dolayı kontrolden çıkan aracın kaza yaptığını söyleyen Adem Özcan, “Araç yukarıda bir tane vatandaşa çarpıyor. Direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yukarıdan aşağı gelirken çöp toplayan teyzeyi buraya sıkıştırıyor. Olay yerine geldiğimizde teyze kanlar içinde yerdeydi. Bu yokuştan zaten araç inmez. Yerler buz pisti gibi. Kışlık lastik yok. Yazlık lastikle buradan hiçbir şoför inemez” dedi.

İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı Meteoroloji, İstanbul için kar uyarısında bulundu. Ardından okullar yarın tatil edildi. Kar yağışı ise gece saatlerinden itibaren yağmaya başladı.

İstanbul'da okullar tatil edildi İstanbul'da kar sebebiyle yarın okullarda eğitim yapılmayacak.