Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bulunan ahşap bir barakada yangın çıktı. Söz konusu yangın sonucu 2 yaşındaki Suriyeli çocuk, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Yangın sonrası baraka küle döndü...

YANGININ SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgiye göre, Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak'ta Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı ahşap barakada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk eldi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi. Yangında, 2 yaşındaki Suriyeli çocuk Halit El Hammadi hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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