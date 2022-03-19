Türkiye Gazetesi

Döşemealtı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Furkan Öztekin, çocukluğundan bu yana modifiye araç ve ses sistemi üzerine hayal kurardı. Emlak işi ile uğraşan Öztekin, günlük işlerinde kullandığı araçlarına bu ses sistemlerini kuramadı. Bunun üzerine Öztekin, sadece ses sistemi kurabilmek için bir otomobil aldı. Gencin aracına müzik sistemleri kurucusu, Cüneyt Durkut tarafından 5 günde 140 bin TL değerinde 600 amper akü ile desteklenen bir ses sistemi yerleştirildi. Otomobilin, kapıların, içine, tavanına ve bagajına dev hoparlörler monte edildi. Bu sistemle aracın değeri, 60 bin TL’den 200 bin TL’ye yükseldi. Kapıları açıldığı zaman yürüyen diskoyu andıran otomobil, görenlerinde dikkatini çekiyor.

140 BİN TL’LİK SES SİSTEMİ

Çocukluğundan beri müziğe ve ses sistemlerine motife araçlara bir ilgisi olduğunu dile getiren Furkan Öztekin, “ Bu aracımı müzik tesisatı ile doldurmak için aldım. Bunun haricinde iki aracım daha var. Aracımı hafta sonu ve özel günlerde ve fuarlarda ses sistemini açıyorum. Hayalimi de gerçekleştirmiş oldum” dedi. Aracının ses sistemi olmadan piyasa değerinin 50-60 bin TL arasında olduğunu ifade eden Öztekin, “Ama içindeki ses sistemine çok masraf ettim. 140 bin TL değerinde aracın üzerinde ses sistemi var. Satmayı düşünmüyorum, bu benim hobi arabam. İçeride durmak değil, dışarıda bile ses sizi çok fazla etkileyebiliyor. Ama ben kimseyi rahatsız etmeden bize tahsis edilen fuar alanlarında, sakin e sessiz yerlerde dinliyoruz” diye konuştu.

KAMERA SİSTEMİ KURDU

Bu şekilde ses sistemlerinin şehir içinde açılmasının rahatsız edici olabileceğinin altını çizen Öztekin, “ Kimseyi rahatsız etmeye, huzur bozmaya gerek yok. Bizde genelde uygun alanlarda açıyoruz, şehir içini tercih etmiyoruz” dedi. Üzerindeki ses sisteminin aracından daha pahalı olduğunu vurgulayan Furkan Öztekin, “ Aracın başına bir şey gelmesin diye iş yerimin önüne kamera sistemi kurdurdum. Kameralarla izliyorum ama tedirgin olmuyor değilim. Korkuyorum ses sistemi araçtan pahalı sonuçta. Bazen geceleri kamera olsa bile gidip iş yerimin önüne bakıyorum. Günlük çalıştırıyorum. Arabanın her yerinde hoparlör olduğunu görenler bol bol fotoğraf çekiyor” diye konuştu.

ARACI SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Ses sistemine ailesinin ilk başlarda tepki gösterdiğini ifade eden Öztekin, “Ne olacak bu, neden bu kadar masraf ettin’ dediler. Sonradan onların da hoşuna gitti. Evimizin olduğu ortam uygun, kimseyi rahatsız etmeden kendimi eğleniyoruz” dedi. Öztekin, hayalini gerçekleştirdiği için aracını satmayı düşünmediğini gözünde bir fiyatının olmadığını belirtti. Trafikte sistemi genelde açmadığını ama çevirme falan olursa diye tedirgin olduğunu anlatan Öztekin, “Ekiplerimiz durdurursa genelde uyarıyorlar. Sonuçta biz şehir içinde açmıyoruz ve kimseyi rahatsız etmiyoruz. Genelde de şehir içine inmemeye çalışıyoruz. Ama arada ceza yediğimiz anlarda oluyor” dedi.

MODİFİYE BİR YAŞAM TARZI

Ses sistemini tasarlayan Cüneyt Durkut, modifiye camiasının son dönemlerde çok ileri düzeylere geldiğini insanların bir yaşam tarzı olmaya başladığını belirtti. Furkan’ın hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olduğu içi mutlu olduğunu ifade eden Durkut, ”Onun hevesi, heyecanı vardı. En sonunda sadece ses sistemi için bir araç aldı ve onun hayalini gerçekleştirdik. Aracın üzerinde şuan 130-140 bin civarında bir ses sistemi var” dedi.

Modifiye tutkunu gence ceza yağdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma yasağı ile ilgili drone destekli uygulama gerçekleştirildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın da katıldığı uygulamada, modifiye araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.