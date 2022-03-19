Türkiye Gazetesi

Karabük’ün Şirinevler Mahallesi Çalık Tabiat Parkı’nda cansız bedeni bulunan O.U. otopsi işlemlerinin ardından cenaze töreni düzenlendi. Şirinevler Camii’nde düzenlenen törene lise öğrencisinin acılı ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Cenaze törenine katılan okul arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, annesi ve kız kardeşinin feryatları ise yürekleri dağladı.

TÜP BEBEK OLARAK DÜNYAYA GELMİŞ

Lise öğrencisi O.U'nun burada kılınan cenaze namazının ardından Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyüne getirilerek, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan, sınıf arkadaşı Ö.Y.U ile birlikte intihar eden O.U’nun ise çevresinde sevilen bir genç olduğu ve ailesinin uzun bir tedavi sonrası tüp bebek olarak dünyaya geldiği öğrenildi.

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