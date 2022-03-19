Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ta akşam saatlerinde Asma Mahallesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre, çatıda biriken karlarını temizleyen Durmuş Oruç (47), bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Oruç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oruç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Şaka faciayla bitti! Arkadaşının attığı tokat canından etti Arkadaşının attığı tokatla bayıldıktan sonra hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan kişi, 19 gün sonra hayatını kaybetti.

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