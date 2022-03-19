Türkiye Gazetesi

Muğla'da, rahatsızlanması üzerine bölgedeki devlet hastanesine kaldırılan uzman çavuşun, orada tartıştığı doktoru darp ettiği iddia edilmişti. Tedavi edilerek sağlığına kavuşan uzman çavuş, taburcu edildiği esnada hastane personelleri tarafından alkışlanarak protesto edilmişti. Kısa süre sonra gerçeğin çok başka olduğu ortaya çıktı. Olayda darp edilen tarafın doktor değil, uzman çavuş olduğu belirlendi. Bu gelişmelerin akabinde görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş A.A, görevine iade edildiği öğrenildi.

RAPOR SÜRESİNİN DOLMASIYLA GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Muğla Valiliği talimatıyla İl Jandarma Komutanlığınca Uzman Çavuş A.A. hakkında "kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A, göreve iade edildi.

A.A'nın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aldığı rapor süresinin dolmasının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Başhekimlikçe, doktor T.T. hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Doktor dövdü diye adı çıktı ama asıl maganda doktormuş: Uzman çavuşa büyük pardon Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda uzman çavuşun bir doktoru darp ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Olay anına ilişkin görüntülerde darp edilenin doktor değil, uzman çavuşun kendisi olduğu belirlendi.