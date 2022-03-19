Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler programdan kaldırıldı.

Buna göre Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00'da sefer yapılacak.

Her iki hattaki diğer seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Boğaz hattındaki güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün de yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. 2 gündür yapılamayan seferlerin aksamasına fırtına ve hafif kar yağışı neden oluyor.

Gökçeada ve Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına sebebiyle, yarın yapılması planlanan Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin bazıları iptal edildi.