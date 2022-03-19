Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunna bir otelde meydana gelen dehşet kan dondurdu. 17 yaşındaki Nuray isimli genç kız, otel odasında kat görevlileri tarafından ölü bulundu. Nuray'ın bir süre önce annesinin kuzeninin istismarına uğradığını iddia ederek polise şikayette bulundüpü ortaya çıkarken, talihsiz kızın ölümüne ilişkin soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

KAT GÖREVLİLERİ CESEDİNİ BULDU

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray D.’nin (17) odasını temizlemek için giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

TEYZESİ İLE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Öte yandan genç kızın, 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan B.K.’nin istismarına maruz kaldığını iddia ederek teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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